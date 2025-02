Fenomeno Lisa, la popstar (delle Blackpink) da oltre 3 miliardi di stream... che si esibirà agli Oscar

I record e i numeri da capogiro sono all'ordine del giorno per Lisa, la più giovane del gruppo del girl group sudcoreano Blackpink, che ha debuttato come artista solista nel 2021 con un singolo, "Lalisa" con il quale la cantante ha stabilito un Guinness World Record per essere diventata la prima artista solista K-pop a raggiungere un miliardo di stream su Spotify.

Dopo l'uscita, il video musicale del brano è diventato il video più visto da un solista in 24 ore con 73,6 milioni di visualizzazioni, battendo il record detenuto da Me! di Taylor Swift e Brendon Urie, che ha ricevuto 65,2 milioni di visite in 24 ore. E non è tutto. Il 28 agosto 2022 ha vinto l'MTV Video Music Awards per il miglior video K-Pop prprio per "Lalisa" diventando così la prima artista K-pop solista nella storia a vincere la statuetta, mentre il 13 novembre le è stato assegnato l'MTV Europe Music Awards per il miglior artista K-pop ed è diventata la prima artista K-pop solista nella storia a vincere anche quest'ultimo ambito premio. Infine nel 2023, sempre con il singolo "Lalisa" ha ricevuto due Guinness World Records nel 2023 per essere anche l'artista K-pop più seguita su Instagram.

Da allora solo successi fenomenali e primati. Dopo aver creato un account TikTok e pubblicato i primi teaser del suo nuovo singolo, ha ricevuto ancora una volta una voce nel Guinness dei primati. In sole 2 ore e 18 minuti ha ottenuto un milione di follower sulla piattaforma. Mentre nel giugno 2024 è stato pubblicato il brano "Rockstar", che ha vinto il Billboard Global Excl. In cima alla classifica statunitense. Meno di due mesi dopo, il 16 agosto, Lisa ne ha pubblicato un altro: “New Woman” con la cantante spagnola Rosalía.