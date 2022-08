Blackpink, le regine del k-pop sono tornate: primo singolo che anticipa il nuovo album

Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé, regine assolute del k-pop, hanno pubblicato il nuovo singolo "Pink Venom" , accompagnato dal nuovo videoclip. Il loro secondo lavoro in studio, "Born Pink" , uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo ed è uno degli album internazionali più attesi dell’anno.

L’album "Born Pink" è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene.

Per celebrare questo comeback, è iniziata la campagna “Light up the pink"in tutto il mondo da New York a Londra fino a Rio. In cinque continenti, alcune importanti strutture si sono illuminate di rosa e delle proiezioni digitali sono apparse in alcuni fra i monumenti più iconici fra cui il Brooklyn Bridge, Marble Arch a Londra e la Tokyo Tower.

Le Blackpink hanno anche annunciato un grande tour mondiale, il “Born Pink Tour”, che partirà a ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti con varie tappe, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda.

Le Blackpink si esibiranno per la prima volta con il singolo "Pink Venom" negli Usa ai Video Music Awards il 29 agosto. Nel 2020 le ragazze hanno fatto la storia del programma come prima girlband coreana a ricevere il premio Moon Person (“Song of the Summer”), mentre quest’anno sono nominate nella categoria Miglior Performance nel Metaverso. Lisa, membro del gruppo, è anche la prima artista solista coreana a venir nominata ai VMA (è presente nella categoria “Best K-POP” con il suo progetto solista "Lalisa").

Il nuovo album “Born Pink” farà seguito a "The Album", uscito nel 2020 e che conteneva le hit “How You Like That” e “Ice Cream” in collaborazione con la superstar Selena Gomez (arrivato alla posizione #2 della Billboard 200 e della classifica dei singoli inglese, vendendo oltre 1,4 milioni di copie e facendo delle Blackpink l’unica girlband coreana ad aver superato il milione di unità vendute. Ora con il nuovo album sono pronte a riscrivere la storia.