La Corea del Sud dichiara la legge marziale d'emergenza | L'esercito blocca le attività in Parlamento

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale di emergenza. La misura si è resa necessaria, ha spiegato, per "proteggere il Paese dalle forze comuniste del Nord". Yoon Suk Yeol ha comunicato la decisione in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, in cui ha spiegato di aver proclamato la legge marziale "per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato". L'esercito ha annunciato la sospensione di tutte le attività del Parlamento: elicotteri militari sono stati visti atterrare sul tetto. Mentre i politici di maggioranza e opposizione si schierano contro la decisione del presidente.