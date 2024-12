Corea del Sud, cosa comporta la legge marziale: ecco perché il presidente Yoon Suk Yeol rischia di mandare il Paese nel caos

Quando viene dichiarata la legge marziale d'emergenza, sono possibili misure quali la restrizione della libertà di parola, stampa, assemblea e associazione, oltre che modifiche straordinarie all'autorità dei governi o dei tribunali e l'applicazione di un sistema di mandati in conformità con le disposizioni delle leggi correlate. In caso di dichiarazione della legge marziale, il presidente deve notificarla immediatamente l'Assemblea nazionale, e quando questi richiede la revoca della legge marziale con il consenso della maggioranza dei suoi membri, il presidente è obbligato a revocarla. Tra le precedenti proclamazioni della legge marziale, dalla fondazione della Corea del Sud nel 1948, figurano la ribellione di Yeosu-Suncheon e la Guerra di Corea. Dopo gli anni '60, la legge marziale è stata dichiarata più volte per sedare l'opposizione politica, un comportamento che è visto come un abuso dello strumento dai giuristi.