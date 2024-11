Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test delle prestazioni dei droni da attacco suicida, sottolineando la necessità di una rapida produzione di massa su vasta scala. Lo riporta l'agenzia statale nordcoreana Kcna, secondo cui i droni dovranno svolgere una missione per attaccare con precisione qualsiasi bersaglio nemico a terra e in mare. Kim ha affermato che il suo Paese ha "piena possibilità e potenzialità per produrre e introdurre vari tipi di droni".