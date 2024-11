Ucraina, i soldati di Kim in guerra scoprono il porno: "Distratti dal web"

"I primi scontri con i soldati nordcoreani aprono una nuova pagina di instabilità nel mondo. Insieme al mondo, dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che questo passo della Russia per espandere la guerra - per farla davvero degenerare - sia un fallimento", le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziare tutti coloro che nel mondo hanno reagito al dispiegamento di soldati nordcoreani in Russia. E che hanno reagito - sostiene il leader ucraino - non solo con le parole, ma anche preparando azioni appropriate per sostenere la nostra difesa qui in Ucraina. Il terrore, purtroppo, può diffondersi come un virus quando non incontra una sufficiente reazione. Ora, la nostra reazione deve essere forte".