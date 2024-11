Ucraina, Putin: "Iniziativa di Trump degna di attenzione | Ordine mondiale finito, prossimi 20 anni difficili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 989. Putin ha detto di considerare "degna di attenzione" l'iniziativa di Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina, auspicando di avere l'occasione di fargli le congratulazioni per l'elezione alla Casa Bianca. Secondo il leader russo, "il precedente ordine mondiale è finito in maniera irrevocabile. Siamo arrivati a un punto pericoloso, si può presumere che i prossimi 20 anni saranno ancora più difficili". Trump: "Parlerò con Putin". Zelensky, intanto, si è recato al vertice della Comunità politica europea a Budapest. Il numero dei Paesi europei a favore di una tregua sta crescendo dopo l'esito delle elezioni Usa come dice Orban? "No", è stata la secca risposta del presidente ucraino.