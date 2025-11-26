Corea del Sud, chiesti 15 anni per l'ex premier Han Duck-soo

Un team di procuratori speciali della Corea del Sud ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione per l'ex primo ministro Han Duck-soo, accusato di aver svolto un ruolo nell'imposizione della legge marziale da parte dell'ex presidente Yoon Suk Yeol. A riferirlo è l'agenzia Yonhap. La richiesta è stata formalizzata durante l'udienza finale del processo a carico di Han, che si è svolta presso il Tribunale distrettuale centrale di Seul.