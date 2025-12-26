Corea del Nord, Kim accelera su missili e "armi segrete sottomarine" | Gli analisti: "Potrebbe cederli a Mosca"

In una visita alle fabbriche di munizioni accompagnata da alti funzionari, l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna) ha affermato che Kim ha ordinato agli stabilimenti di soddisfare "le esigenze future per l'operatività delle forze missilistiche e di artiglieria statali". Kim ha affermato che sarà necessario "ampliare ulteriormente la capacità produttiva complessiva" per tenere il passo con la domanda delle forze armate di Pyongyang e ha ordinato la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di munizioni, come riportato dalla Kcna. "Il settore della produzione di missili e proiettili è di fondamentale importanza per rafforzare la deterrenza bellica", ha affermato il leader nordcoreano.