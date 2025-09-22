Corea del Nord, Kim: "Disponibili al dialogo con gli Usa, ma non sul nucleare"

La Corea del Nord potrebbe riprendere i colloqui con gli Stati Uniti, a condizione che Washington non persegua la denuclearizzazione del Paese. "Ho bei ricordi personali del presidente statunitense Donald Trump", ha affermato Kim Jong-un in un discorso tenuto all'Assemblea suprema del popolo. Il dittatore ha aggiunto che "non c'è ragione per cui Corea del Nord e Stati Uniti debbano evitare il dialogo se Washington vuole la pacifica convivenza". È la prima volta che il leader nordcoreano formula commenti espliciti in merito ai rapporti con Trump dall'inizio del secondo mandato del presidente americano.