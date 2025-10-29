Corea del Nord, test missilistico alla vigilia della visita di Trump al Sud

La Corea del Nord ha effettuato un test missilistico terra-mare al largo della costa occidentale, alla vigilia della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Corea del Sud. Lo riferiscono i media statali di Pyongyang. I missili sono stati lanciati verticalmente e hanno volato per oltre due ore. L'agenzia di stampa Kcna ha precisato che il test è stato supervisionato da Pak Jong Chon, vicepresidente della Commissione militare centrale della Corea del Nord, e non da Kim Jong-un, che Trump ha espresso interesse a incontrare questa settimana.