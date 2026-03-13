Pechino-Pyongyang, la Corea del Nord riapre la frontiera a un treno cinese dopo 6 anni

Il treno K27 in partenza da Pechino e diretto a Pyongyang è il primo dalla capitale cinese verso la capitale nordcoreana dopo sei anni di stop. Nel 2020, i viaggi in treno tra i due Paesi erano stati interrotti in seguito alla chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus. Diverse persone alla stazione cinese si sono radunate attorno al tabellone delle partenze per scattare foto della scritta "Pechino-Pyongyang". In un comunicato, China Railways ha confermato che i servizi ferroviari tra Pechino e Pyongyang riprendono regolarmente. Nello stesso tempo dalla capitale della Corea del Nord partiva un treno gemello. La durata del viaggio è di 25 ore.