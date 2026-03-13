Pechino-Pyongyang, la Corea del Nord riapre la frontiera a un treno cinese dopo 6 anni

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Folla di curiosi alla stazione prima della partenza. Il collegamento ferroviario fu interrotto allo scoppio della pandemia da covid, ora riprende come segno di amicizia tra i due Paesi
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Il treno K27 in partenza da Pechino e diretto a Pyongyang è il primo dalla capitale cinese verso la capitale nordcoreana dopo sei anni di stop. Nel 2020, i viaggi in treno tra i due Paesi erano stati interrotti in seguito alla chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus. Diverse persone alla stazione cinese si sono radunate attorno al tabellone delle partenze per scattare foto della scritta "Pechino-Pyongyang". In un comunicato, China Railways ha confermato che i servizi ferroviari tra Pechino e Pyongyang riprendono regolarmente. Nello stesso tempo dalla capitale della Corea del Nord partiva un treno gemello. La durata del viaggio è di 25 ore.
Corea del Nord e Cina hanno ripreso, dunque, il servizio ferroviario internazionale per passeggeri, riattivando i collegamenti transfrontalieri sospesi nel 2020 con lo scoppio della pandemia di Covid-19, come ha precisato l'agenzia di stampa Yonhap.
Giornalisti a bordo del treno K27 in partenza da Pechino e diretto a Pyongyang hanno visitato le carrozze riservate solo ai passeggeri diretti in Corea del Nord. Il treno notturno effettua alcune fermate alla città portuale Tianjin e ancora a Shanhaiguan, Shenyang e Dandong, prima di attraversare il confine a Sinuiju, per poi dirigersi a nord-est.
Un altro convoglio di nove carrozze, nel frattempo, è partito da Pyongyang ed è stato visto attraversare il ponte sul fiume Amnok, noto anche come ponte sul fiume Yalu, che collega la città nordcoreana di Sinuiju con quella cinese di Dandong
Secondo le ferrovie, i treni tra Pyongyang e Pechino opereranno quattro volte a settimana in entrambe le direzioni - lunedì, mercoledì, giovedì e sabato - con un tempo di viaggio di circa 25 ore. I treni offrono carrozze letto con compartimenti da sei o quattro posti. Il prezzo dei biglietti parte da poco più di 1.000 yuan (125 euro).
Il collegamento ferroviario tra Pyongyang e la città cinese di confine Dandong riprenderà, invece, con corse giornaliere in entrambe le direzioni.
Il servizio ferroviario, inaugurato nel 1954, è tradizionalmente considerato un simbolo dell'amicizia tra i due Paesi. La Cina resta il principale partner economico e alleato della Corea del Nord. Nel 2022 i due Stati avevano già ripreso il traffico ferroviario merci tra Dandong e Sinuiju. Tuttavia, nonostante la riapertura delle frontiere nordcoreane nel 2023, i rapporti tra Pyongyang e Pechino erano rimasti relativamente freddi anche a causa della cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia.
La ripresa del servizio passeggeri è vista come un segnale della volontà dei due Paesi di rafforzare nuovamente le relazioni, favorendo gli scambi di persone, la cooperazione economica e lo sviluppo del turismo nordcoreano. Nel settembre dello scorso anno il leader nordcoreano Kim Jong-Un aveva incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in sei anni, concordando di approfondire la cooperazione economica e migliorare i rapporti bilaterali.