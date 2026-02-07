Corea del Nord, pena di morte per chi guarda la tv sudcoreana o ascolta K-pop

La violazione delle norme sulla cultura - hanno raccontato i testimoni - avviene abitualmente, ma sono le condizioni economiche e i contatti con le persone che contano a definire quali saranno le punizioni subite da chi infrange la legge. Una repressione che si intreccia a doppio filo con la corruzione: “Le autorità nordcoreane criminalizzano l’accesso all’informazione in violazione del diritto internazionale per poi permettere ai pubblici ufficiali di arricchirsi alle spese di coloro che temono di essere puniti", ha dichiarato Sarah Brooks, vicedirettrice per l’Asia di Amnesty. “La punizione inflitta a persone per il medesimo reato dipende interamente dal denaro. Chi non ha contanti, vende la sua abitazione per rimediare tra i 5 e 10mila dollari e lasciare i campi di rieducazione”, ha dichiarato Choi Suvin, fuggito nel 2019. Non vengono risparmiati neanche i giovanissimi: già alla fine degli anni Dieci del 2000, secondo un testimone, tre studenti delle scuole superiori erano stati condannati a lunghi periodi di lavori forzati perché le loro famiglie non erano state in grado di pagare tangenti.





Da decenni il governo nordcoreano impiega una forza di polizia specializzata nel reprimere la fruizione di contenuti informativi stranieri: si tratta del “Gruppo 109”, spiega l'Ong, che conduce ispezioni senza preavviso nelle abitazioni e controlli in strada in cui perquisiscono borse e telefoni cellulari. "Molte delle persone intervistate da Amnesty International hanno descritto un clima di paura permanente di subire irruzioni in casa, di essere arrestate arbitrariamente e di essere costrette ad assistere a esecuzioni in pubblico durante gli anni di scuola, nell’ambito di sessioni di educazione ideologica”, si legge in una nota di Amnesty.