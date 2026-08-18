Ucraina, attacco russo su regione Kharkiv: dieci morti e otto feriti

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Pechenihy, nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando dieci morti e otto feriti. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleh Syniehubov, citato da Interfax Ukraine. "Secondo le informazioni preliminari, dieci persone sono state uccise. Altre otto persone sono rimaste ferite", ha scritto Syniehubov sul suo canale Telegram. Secondo quanto riportato, l'attacco ha danneggiato dieci abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno sette veicoli.