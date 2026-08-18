Ucraina, attacco russo su regione Kharkiv: dieci morti e otto feriti

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su Pechenihy, nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando dieci morti e otto feriti. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleh Syniehubov, citato da Interfax Ukraine. "Secondo le informazioni preliminari, dieci persone sono state uccise. Altre otto persone sono rimaste ferite", ha scritto Syniehubov sul suo canale Telegram. Secondo quanto riportato, l'attacco ha danneggiato dieci abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno sette veicoli.
La difesa aerea ucraina annuncia di avere neutralizzato 111 dei 147 fra droni d'attacco Shahed e droni-esca, lanciati dai russi contro l'Ucraina la scorsa notte: lo scrive Ukrinform, citando il canale Telegram dell'aeronautica militare. Gli attacchi, si legge, sono stati lanciati dalle basi russe di Kursk, Oryol, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk in Russia e dai territori ucraini occupati del Donetsk, in Donbass, e della Crimea. Risultano colpite 19 località, mentre detriti provenienti da bersagli abbattuti sono caduti in tre località.