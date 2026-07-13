Ucraina, al via il vertice dei Volenterosi | Parigi denuncia attacco hacker della Russia contro l'Europa

L'unità europea di fronte alla minaccia russa e a difesa dell'Ucraina. Il vertice dei Volenterosi, convocato a Parigi dal presidente Emmanuel Macron, si inserisce in una nuova fase di rapporti con Kiev, che esce rafforzata dal G7 di Evian e dal vertice Nato di Ankara, dove ha ottenuto un prestito europeo da 90 miliardi, un pacchetto di 70 miliardi annunciato dai 32 membri dell'Alleanza Atlantica e il via libera di Washington alla licenza per produrre i Patriot. Ma la riunione di Volenterosi si apre con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente con Mosca.
La campagna di cyberattacchi russa
Finlandia, Francia e Germania hanno convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta a una "vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio" che avrebbe colpito una decina di Paesi, Francia compresa. "Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori", ha reso noto il ministro degli Esteri francese descrivendo la campagna di cyberattacchi, spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari Paesi target della Russia. Mosca, secondo quanto ricostruito dall'intelligence francese assieme a quella tedesca e polacca, era pronta a lanciare attacchi per sabotare e le infrastrutture e bloccare la circolazione dei treni della Polonia. Parigi, però, va oltre. Il governo francese si prepara a varare sanzioni contro nove persone e quattro entità ritenute responsabili dell'operazione, attribuita direttamente all'Fsb, il servizio federale di sicurezza russo. La Nato ha condannato gli sforzi russi per destabilizzare l'Europa, mentre Bruxelles ha imposto sanzioni contro nove individui e quattro entità, tra cui ufficiali dell'intelligence del GRU, criminali informatici e società private.
L'agenda del vertice dettata da Macron
La Coalizione dei Volenterosi è "pronta a fornire le garanzie di sicurezza" a Kiev, non appena sarà scattato il cessate il fuoco sul terreno. Il dossier più urgente resta la difesa dell'Ucraina. Kiev chiede più sistemi, più intercettori e maggiore capacità di proteggere il proprio cielo dopo mesi di bombardamenti russi contro le città, infrastrutture energetiche e siti industriali dell'Ucraina. Italia e Francia si sono impegnate a fornire altri sistemi Samp/T di nuova generazione, in corso di produzione. Gli Stati Uniti hanno concesso all'Ucraina la licenza per produrre i sistemi Patriot, anche se la loro costruzione non sarà facile né immediata.
A Parigi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presenterà il suo programma anti-balistico, convinto che il vertice dei Volenterosi possa "aprire opportunità significativamente maggiori per l'Ucraina di rafforzare le proprie difese". "Per la prima volta - ha scritto su X il leader di Kiev - terremo un incontro a livello di leader, consiglieri per la sicurezza nazionale e aziende del settore della difesa provenienti da paesi che possono dare un contributo concreto alla costruzione di un nuovo sistema antibalistico". Su desiderio di Macron, ci sarà anche una nuova riunione della coalizione dei Volenterosi in cui si discuterà in particolare di uno scudo balistico europeo e di possibili esercitazioni della futura forza multinazionale da dispiegare in Ucraina dopo il cessate il fuoco.
La minaccia del Cremlino
I 37 Volenterosi (che per l'Italia vede la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani) vogliono spingere Mosca verso una tregua e una ripresa dei negoziati di pace. Per la Russia, quella dei Volenterosi è una "coalizione di istigatori della guerra" e pertanto seguirà "molto attentamente" il vertice a Parigi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.