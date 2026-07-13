Russia, attacchi con droni su Mosca: tre morti e cinque feriti

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Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca, in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. "Nella città di Pionersky in Istra tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio", ha scritto Vorobyov su Telegram aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte.
Attacchi anche nella Russia sudoccidentale
Nella Russia sudoccidentale l'omologo di Vorobyov, Vladimir Vladimirov, aveva segnalato che nella regione di Stavropol un "attacco nemico ha provocato un incendio nella zona industriale del villaggio di Vyazniki, nel distretto di Shpakovsky", senza vittime segnalate. L'Ucraina ha recentemente intensificato i suoi attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi nel tentativo di paralizzare la capacità di Mosca di finanziare il suo sforzo bellico. La Russia, da parte sua, continua a colpire quotidianamente l'Ucraina, a più di quattro anni dall'inizio del peggior conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale, che finora non ha trovato una soluzione diplomatica.
Raid russo vicino a un bar a Sumy
Diverse persone sono state colte all'improvviso da un raid russo su Sumy, in Ucraina. I civili hanno cercato riparo all'esterno di un bar. Gli istanti di terrore sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza.