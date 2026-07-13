Russia, attacchi con droni su Mosca: tre morti e cinque feriti

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca, in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov. "Nella città di Pionersky in Istra tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa dello schianto di un drone. A Solnechnogorsk due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio", ha scritto Vorobyov su Telegram aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte.