Ucraina, oltre 430 droni lanciati verso Mosca nella notte: per i media russi "sono un record"
Colpita anche la zona di Belgorod dove è scoppiato un incendio all'aeroporto e si è verificato un blackout in gran parte della regione
© Ansa
L'attacco con i droni contro Mosca tentato dall'Ucraina nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio è stato il più massiccio degli ultimi due anni: lo stima l'agenzia russa Tass basate sui dati forniti dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin secondo il quale oltre 430 droni si sono diretti verso la regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e la notte. "Le difese aeree ne hanno abbattuti la maggior parte mentre si avvicinavano da lontano, mentre 36 velivoli senza pilota nemici sono stati distrutti nei pressi di Mosca", ha scritto il sindaco.
Missili anche su Belgorod: aeroporto in fiamme e un morto
Missili ucraini hanno colpito anche la zona di Belgorod dove è scoppiato un incendio all'aeroporto, un blackout è stato registrato nella regione e un uomo è morto. Il governatore Alexander Shuvaev ha affermato che tre persone sono rimaste ferite nel villaggio di Belovskoe e un edificio nel villaggio di Pushkarnoe ha preso fuoco. "Ancora una volta, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate e si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua".
Incendio in un impianto di gas, sotto attacco anche Kaluga e Tula
Sempre nella città russa di Belgorod un reparto di produzione lineare per i principali gasdotti è stato avvolto dalle fiamme dopo l'attacco. Il governatore regionale ad interim, Aleksander Shuvayev, ha annunciato danni all'impianto e alle infrastrutture energetiche. Una delle strutture attaccate è il dipartimento di produzione lineare di Belgorod, parte della rete principale dei gasdotti, una filiale di Gazprom. Il compito principale dell'unità è quello di gestire le principali infrastrutture di trasporto del gas nella regione di Belgorod e garantire un trasporto affidabile del gas ai consumatori della zona. Shuvayev ha inoltre aggiunto che si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua in alcune zone. Nel frattempo, nella regione di Kaluga, è scoppiato un incendio in una zona industriale a seguito di un attacco di un drone. Il governatore regionale Vladyslav Shapsha ha reso noto che l'incendio è scoppiato in un'azienda industriale nel distretto di Dzerzhynskyi. In questo distretto hanno sede la raffineria di petrolio "Pershy Zavod", un deposito di petrolio nel villaggio di Zhiletov, nonché diverse grandi imprese del settore della cellulosa e della carta. Il governatore della vicina regione di Tula ha segnalato la distruzione di 11 droni nella zona.
Solo nell'ultima settimana 38 civili uccisi dagli attacchi ucraini
Nell'ultima settimana, a causa dei bombardamenti delle Forze armate ucraine, sono stati uccisi 38 civili russi. Lo ha affermato all'agenzia di stampa Ria Novosti l'ambasciatore del ministero degli Esteri russo per gli incarichi speciali sui crimini del regime di Kiev, Rodion Miroshnik: "Nell'ultima settimana, a causa dei bombardamenti dei nazisti ucraini, hanno subito danni 308 civili: 270 feriti, di cui otto minorenni, e 38 morti, tra cui un minorenne".