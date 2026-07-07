Ucraina, oltre 430 droni lanciati verso Mosca nella notte: per i media russi "sono un record"

Sempre nella città russa di Belgorod un reparto di produzione lineare per i principali gasdotti è stato avvolto dalle fiamme dopo l'attacco. Il governatore regionale ad interim, Aleksander Shuvayev, ha annunciato danni all'impianto e alle infrastrutture energetiche. Una delle strutture attaccate è il dipartimento di produzione lineare di Belgorod, parte della rete principale dei gasdotti, una filiale di Gazprom. Il compito principale dell'unità è quello di gestire le principali infrastrutture di trasporto del gas nella regione di Belgorod e garantire un trasporto affidabile del gas ai consumatori della zona. Shuvayev ha inoltre aggiunto che si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua in alcune zone. Nel frattempo, nella regione di Kaluga, è scoppiato un incendio in una zona industriale a seguito di un attacco di un drone. Il governatore regionale Vladyslav Shapsha ha reso noto che l'incendio è scoppiato in un'azienda industriale nel distretto di Dzerzhynskyi. In questo distretto hanno sede la raffineria di petrolio "Pershy Zavod", un deposito di petrolio nel villaggio di Zhiletov, nonché diverse grandi imprese del settore della cellulosa e della carta. Il governatore della vicina regione di Tula ha segnalato la distruzione di 11 droni nella zona.