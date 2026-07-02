"La capitale Kiev è sotto il fuoco di missili balistici e droni. Si sentono esplosioni in tutta la città", aveva scritto Klitschko su Telegram mentre erano in corso gli attacchi. Secondo il portale ucraino Kyiv Independent, durante l'offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi su larga scala con droni in diverse regioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiato palazzi multipiano.