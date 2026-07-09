Russia, il carburante scarseggia: al via il sistema di rifornimento in base al numero di targa

A causa della crisi del carburante in Russia diverse regioni hanno introdotto restrizioni sulla quantità di benzina acquistabile e alcune autorità locali hanno adottato un sistema di rifornimento basato sulla targa del veicolo. Lo ha riferito il portale indipendente "Meduza", secondo cui in molte aree non tutti i distributori dispongono di carburante e si formano lunghe code presso le stazioni di servizio ancora rifornite. La vendita di benzina in base al numero di targa è già stata introdotta nella regione di Orel dal 4 luglio, nella regione di Nizhnij Novgorod, nella Repubblica di Mordovia e nella città di Astrakhan dal 9 luglio, nella regione di Pskov dal 10 luglio e nella regione di Lipetsk dall'11 luglio. Il meccanismo prevede che nei giorni pari possano fare rifornimento le auto con targhe che iniziano o finiscono con un numero pari, mentre nei giorni dispari il rifornimento sia consentito ai veicoli con targhe dispari. Secondo "Meduza", media russi e canali Telegram riferiscono che un sistema analogo sarebbe allo studio anche nelle regioni di Ivanovo, Tambov e Yaroslavl. Le autorità' di Tambov hanno però affermato di non voler ricorrere per ora a questa misura, mentre quelle di Yaroslavl hanno dichiarato che l'introduzione del rifornimento in base alla targa "non è prevista". Le restrizioni sono state imposte sia dalle autorità regionali sia dalle catene di distributori, mentre il governo cerca di rassicurare la popolazione sostenendo che la carenza sarà risolta presto e attribuendo parte delle difficoltà alla "corsa" al rifornimento da parte degli automobilisti. Secondo "Meduza", il sistema a targhe alterne è già stato utilizzato in altri Paesi per far fronte a carenze di carburante, come avvenuto negli Stati Uniti nel 2012 negli Stati colpiti dall'uragano Sandy.