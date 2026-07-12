Ucraina, Zelensky vuole un nuovo rimpasto di governo: "Via la premier Svyrydenko"

"A ciascuna area prioritaria della politica estera verrà affidata una persona specifica con una solida esperienza, in grado di attuare quanto concordato a livello di leadership e quanto auspicato dal popolo ucraino", ha scritto il leader di Kiev su X. Tra le aree più importanti da lui menzionate ci sono "gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione dei sistemi Patriot", ma anche il progetto europeo "il progetto europeo antibalistico" e "l'Unione europea, dove è necessario compiere progressi concreti per l'adesione dell'Ucraina". Nel post sul social network Zelensky ha citato anche "i Paesi confinanti con l'Ucraina con i quali è necessario un nuovo fondamento per le relazioni, in particolare Polonia e Ungheria", oltre a "Medio Oriente e regione del Golfo", "Cina" e "le organizzazioni internazionali che influenzano le decisioni globali e che possono fare di più per contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina".