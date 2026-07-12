Ucraina, Zelensky vuole un nuovo rimpasto di governo: "Via la premier Svyrydenko"

Nuovo rimpasto di governo in Ucraina, dove la prima ministra Yulia Svyrydenko lascia il suo incarico appena un anno dopo essere entrata a Palazzo Mariinskij. È quanto deciso dal presidente Volodymyr Zelensky, che ha reso noto su X come il Paese si stia avviando verso una nuova strategia politica. "Sono grato a Yuliia per il suo lavoro chiaro, costante ed efficace in qualità premier, per i suoi anni di servizio", ha scritto il presidente ucraino. "Le ho offerto l'opportunità di guidare una nuova e importante area di relazioni con un partner chiave", ha aggiunto.
I nuovi incarichi voluti da Zelensky
"A ciascuna area prioritaria della politica estera verrà affidata una persona specifica con una solida esperienza, in grado di attuare quanto concordato a livello di leadership e quanto auspicato dal popolo ucraino", ha scritto il leader di Kiev su X. Tra le aree più importanti da lui menzionate ci sono "gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione dei sistemi Patriot", ma anche il progetto europeo "il progetto europeo antibalistico" e "l'Unione europea, dove è necessario compiere progressi concreti per l'adesione dell'Ucraina". Nel post sul social network Zelensky ha citato anche "i Paesi confinanti con l'Ucraina con i quali è necessario un nuovo fondamento per le relazioni, in particolare Polonia e Ungheria", oltre a "Medio Oriente e regione del Golfo", "Cina" e "le organizzazioni internazionali che influenzano le decisioni globali e che possono fare di più per contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina".
Chi è Svyrydenko, l'ex premier dell'Ucraina
Svyrydenko non è una figura di secondo piano nel panorama politico ucraino. Classe 1987, ha alle spalle un'esperienza come ministra dell'Economia prima e premier dopo. Ha acquisito notorietà a livello internazionale durante i difficili negoziati degli scorsi mesi per raggiungere un accordo sui minerali rari con gli Stati Uniti.
Le circostanze del rimpasto
Il rimpasto del governo ucraino arriva dopo il via libera di Washington alle licenze per produrre i sistemi di difesa statunitense Patriot, l'unico in grado di abbattere i missili balistici russi. La concessione è arrivata in un momento cruciale per Kiev, perché vede prosciugarsi le scorte di munizioni per i sistemi di difesa Patriot, rendendo così più vulnerabili i quartieri civili e le infrastrutture critiche ai devastanti attacchi russi. Per mesi, l'Ucraina ha lanciato l'allarme sulla carenza di difesa aerea, ma la crisi ha raggiunto il culmine durante il massiccio attacco russo, con missili e droni, contro Kiev lo scorso 6 luglio. A causa della mancanza di intercettori, Kiev non è riuscita a fermare nessuno dei 23 missili balistici e sei missili ipersonici Zircon lanciati dalla Russia contro la capitale, provocando decine di morti.