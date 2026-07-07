Media ucraini: "Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato a Monaco"

Dopo l'attacco era stata avviata una vasta caccia all'uomo nei confronti della sospettata, che avrebbe piazzato l'ordigno esplosivo, immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Le autorità del Principato hanno successivamente escluso la pista del terrorismo, mentre la Procura generale di Monaco ha aperto un'indagine per tentato omicidio e collocamento di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico.