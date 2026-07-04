Esplosione a Monaco, media: "L'oligarca ucraino Ermolaev è uscito dal coma" | Continua la caccia all'attentatrice

La donna ucraina ha ricevuto massicce trasfusioni di sangue negli ultimi giorni e rischierebbe di perdere l'uso della vista, dell'udito e la parola. Le sono già state amputate entrambe le gambe. Il figlio 13enne della coppia, rimasto ferito nell'esplosione, è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Lenval di Nizza con ferite non gravi e non è in pericolo di vita.