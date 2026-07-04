Esplosione a Monaco, media: "L'oligarca ucraino Ermolaev è uscito dal coma" | Continua la caccia all'attentatrice
La compagna Nasobina ha ricevuto massicce trasfusione di sangue negli ultimi giorni e rischia di perdere l'uso della vista, dell'udito e della parola. Alla donna erano già state amputate entrambe le gambe
© Telegram
Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe "uscito dal coma" e le sue condizioni di salute sarebbero "decisamente migliorate". Lo scrive il quotidiano Nice Matin, precisando che la compagna di fatto del magnate, Anna Nasobina, trasportata lunedì sera all'ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, rimane in pericolo di vita. Prosegue, intanto, la caccia degli inquirenti all'attentatrice ucraina Anastasia Berezovska.
La donna rischia di perdere vista, udito e parola
La donna ucraina ha ricevuto massicce trasfusioni di sangue negli ultimi giorni e rischierebbe di perdere l'uso della vista, dell'udito e la parola. Le sono già state amputate entrambe le gambe. Il figlio 13enne della coppia, rimasto ferito nell'esplosione, è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Lenval di Nizza con ferite non gravi e non è in pericolo di vita.