Yulia Svyrydenko, l'economista nominata premier: ecco perché Zelensky ha puntato su di lei

Yulia Anatoliivna Svyrydenko è nata il 25 dicembre 1985 a Černihiv, città dell'Ucraina settentrionale. Laureata con lode in gestione antimonopolio presso l'Università di Economia Nazionale di Kiev, ha completato la sua formazione con corsi specialistici in Svezia e Germania, affermandosi nel tempo come economista pragmatica e preparata. La sua carriera inizia nell'amministrazione economica regionale, prima come esperta di sviluppo e poi come vice-governatrice. È proprio in quel contesto che attira l'attenzione del governo centrale, venendo coinvolta in missioni commerciali all'estero già nel 2011, quando guida la delegazione ucraina in Cina per conto della regione di Chernihiv. Nel 2018, passa al Ministero dello Sviluppo Economico. Tre anni dopo, è vice capo dell'Ufficio del Presidente. Ma è nel 2021 che riceve l'incarico chiave: vice primo ministro e ministro dell'Economia. Un ruolo che la proietta al centro delle decisioni più delicate.