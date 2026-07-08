Mentre il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, si trova ad Ankara, in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice Nato, il suo territorio continua a essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte tra martedì e mercoledì diversi obiettivi civili sono stati colpiti e almeno cinque persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson dove per due volte alcuni droni russi hanno colpito un'auto e un minibus provocando la morte di una donna e il ferimento di altre nove persone. La notizia è stata resa nota dai media ucraini. Il raid a Kiev è stato realizzato attraverso l'impiego di missili balistici e ha provocato la morte di una donna, ritrovata sotto le macerie di un palazzo mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv di cinque piani. Il bilancio delle vittime in quest'ultima località, per ora, è di due morti.