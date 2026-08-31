Ucraina, Putin: "Ci stiamo muovendo per la fine del conflitto"

"Stiamo percorrendo la strada" che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia, Vladimir Putin, durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloqui a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta "pacificamente", con l'aiuto attivo di Mosca che dovrebbe iniziare a "muoversi in questa direzione". Vladimir Putin l'ha immediatamente rassicurato: "Grazie mille, caro primo ministro. Stiamo già percorrendo questa strada". Modi ha poi proposto al presidente russo di discutere di nuovo queste questioni, anche in vista del vertice Brics a Nuova Delhi il prossimo mese.