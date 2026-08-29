Russia-Ucraina, ancora fuoco incrociato: droni colpiscono Kiev e Rostov

In territorio russo invece sette persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov. Lo riporta l'agenzia russa Tass che rilancia una dichiarazione del governatore Yury Slyusar. "Secondo dati aggiornati, sette persone sono rimaste ferite a seguito di un massiccio attacco nemico alla regione di Rostov", ha scritto sulla piattaforma di messaggistica Max. Slyusar ha riferito che quattro persone sono state ricoverate in ospedale: due adulti e due bambini, uno dei quali in gravi condizioni.