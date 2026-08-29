Russia-Ucraina, ancora fuoco incrociato: droni colpiscono Kiev e Rostov

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La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l'agenzia ucraina Rbc, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov.
Droni su Kiev
"A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell'allarme", ha dichiarato l'Amministrazione militare della città di Kiev. Contemporaneamente, l'aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale.
Sette feriti nella regione di Rostov
In territorio russo invece sette persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov. Lo riporta l'agenzia russa Tass che rilancia una dichiarazione del governatore Yury Slyusar. "Secondo dati aggiornati, sette persone sono rimaste ferite a seguito di un massiccio attacco nemico alla regione di Rostov", ha scritto sulla piattaforma di messaggistica Max. Slyusar ha riferito che quattro persone sono state ricoverate in ospedale: due adulti e due bambini, uno dei quali in gravi condizioni.
Guerra Ucraina
"Due edifici residenziali sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone nel distretto Proletarsky di Rostov sul Don. I servizi di emergenza sono sul posto", ha sottolineato il governatore. "Tre persone hanno richiesto assistenza medica nel distretto di Aksay. Detriti di droni sono stati rinvenuti nell'area di un complesso di magazzini, ha affermato Slyusar.