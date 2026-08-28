Il giornale cita fonti a conoscenza dei fatti
Droni su Crimea e Ucraina: attacchi russi "double tap" | Wp: "Putin ritiene gli Usa indeboliti dalla guerra con l'Iran"
La valutazione d'intelligence americana prima della visita del capo della Cia a Mosca
Putin © Ansa
Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli, nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, Mikhail Razvozhayev, diverse persone sarebbero rimaste ferite. L'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sull'Ucraina.
Attacchi "double tap" in Ucraina: morti e feriti
Missili russi sono caduti nella regione di Dnipropetrovsk più di 10 volte durante la notte e il bilancio è di due morti. Lo ha reso noto Oleksandr Hanzha, capo dell'Amministrazione militare regionale. Colpiti anche i magazzini di Nova Post nella comunità di Bilohorodka e un impianto di produzione a Sviatopetrivske, nella regione di Kiev. Non è ancora chiaro al momento se ci siano morti o feriti. Secondo il capo del consiglio del villaggio, la Russia sta utilizzando la tattica degli attacchi "double tap". Circa un'ora dopo il primo attacco, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, altri due attacchi hanno colpito la stessa zona. I soccorritori sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo in tempo.
Lavrov: "Nessun ultimatum agli Usa"
Mentre gli scontri sul terreno continuano, sono numerose le voci che circolano dopo la visita a sorpresa del numero uno della Cia a Mosca. "La Russia non ha rivolto alcun ultimatum agli Stati Uniti sul loro coinvolgimento negli attacchi ucraini contro il territorio russo", ha spiegato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov all'emittente Rbc. Tornando a parlare invece del famoso vertice Usa-Russia di Anchorage, in Alaska, dello 15 agosto 2025, Lavrov ha detto che le due potenze hanno discusso "proposte che contenevano sfumature di compromesso, ma che si basavano sulla realtà che si era sviluppata sul campo".
Wp: "Putin crede che in Iran gli Usa si siano indeboliti"
Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. Lo rivela il "Washington Post". La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe, avvenuto in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence Usa secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran: ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post, in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda.