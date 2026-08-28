Missili russi sono caduti nella regione di Dnipropetrovsk più di 10 volte durante la notte e il bilancio è di due morti. Lo ha reso noto Oleksandr Hanzha, capo dell'Amministrazione militare regionale. Colpiti anche i magazzini di Nova Post nella comunità di Bilohorodka e un impianto di produzione a Sviatopetrivske, nella regione di Kiev. Non è ancora chiaro al momento se ci siano morti o feriti. Secondo il capo del consiglio del villaggio, la Russia sta utilizzando la tattica degli attacchi "double tap". Circa un'ora dopo il primo attacco, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, altri due attacchi hanno colpito la stessa zona. I soccorritori sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo in tempo.