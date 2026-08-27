La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev - secondo l'amministrazione militare della città(Kmva), - nel distretto di Podilskyi, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Non si registrerebbero vittime.



