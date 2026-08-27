Conflitto russo-ucraino live
Guerra Russia-Ucraina, esplosioni nella notte a Kiev e Odessa | Wsj: "Il direttore della Cia chiede a Putin di non attaccare i Paesi Nato"
Fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Usa esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Ancora attacchi russi nella notte in Ucraina
© Afp
La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. A Kiev - secondo l'amministrazione militare della città(Kmva), - nel distretto di Podilskyi, alcuni detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale. Le autorità stanno verificando eventuali vittime e danni. A Odessa, invece, sono state danneggiate diverse infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale. Non si registrerebbero vittime.
Ratcliffe mette in guardia Mosca dall'attaccare Paesi Nato
Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia) John Ratcliffe si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro Paesi membri della Nato, secondo quanto riferito da fonti informate al quotidiano Wall Street Journal e all'emittente televisiva Cbs News. Il Cremlino ha confermato che Ratcliffe ha avuto "contatti" con i servizi di sicurezza russi, ma ha escluso un incontro con il presidente Vladimir Putin, che sarebbe stato informato successivamente dell'andamento dei colloqui.