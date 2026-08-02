Nave della Marina italiana abborda petroliera della flotta ombra russa

Il comandante della petroliera, rende noto il ministero della Difesa, inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. Una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero di Nave Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti. L'attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza.