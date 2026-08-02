L'operazione a ovest di Pantelleria

Nave della Marina italiana abborda petroliera della flotta ombra russa

Operazione della Thaon di Revel, nave ammiraglia dell'operazione Eunavfor Med Irini, missione dell'Unione europea nel Mediterraneo, a ovest di Pantelleria. Il commento del ministro Crosetto

02 Ago 2026 - 15:14
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La nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dell'operazione Eunavfor Med Irini, missione dell'Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea e appartenente alla cosiddetta "flotta ombra" russa, per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. La Toa Payoh naviga dichiarando bandiera del Camerun. La petroliera, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, e diretta a Istanbul, è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Per l'operazione sono arrivate le congratulazioni del ministro Crosetto.

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Le congratulazioni del ministro Crosetto

 "Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell'operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'Unione europea", ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

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Il comandante della petroliera, rende noto il ministero della Difesa, inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. Una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero di Nave Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti. L'attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza.

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L'operazione, viene sottolineato, condotta in acque internazionali nell'ambito del mandato europeo, si è svolta nel pieno rispetto dell'articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che consente a una nave militare, in presenza delle condizioni previste, di procedere alle verifiche necessarie sulla nazionalità di un mercantile e sulla bandiera che è autorizzato a battere. Sono ora in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo.

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