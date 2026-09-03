Norvegia, sequestrata nave su richiesta dall'Ucraina: nel mirino la Russia

"Questo è un altro passo importante verso il raggiungimento della giustizia di fronte al sequestro illegale dei beni di Naftogaz in Crimea da parte della Russia", ha dichiarato in un comunicato il Ceo ad interim di Naftogaz, Sergii Fedorenko. "Continueremo a cercare i beni russi in tutto il mondo fino a quando non sarà pagato l'intero risarcimento dovuto a Naftogaz e alle altre società del Gruppo Naftogaz", ha aggiunto.