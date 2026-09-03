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Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi "quasi duri" nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo "estremamente goffo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia Tass. "Naturalmente, con passi che a lui sembrano quasi duri, cerca di guadagnare qualche punto sul piano interno. Ma ci riesce in modo estremamente goffo, perché finora tutti quelli che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini, che gli stessi tedeschi hanno arrestato", ha dichiarato Peskov all'emittente Vesti.
Il portavoce del Cremlino ha quindi fatto riferimento alla presenza di consolati ucraini in Germania, chiedendosi: "Hanno forse chiuso anche un solo consolato generale dell'Ucraina sul loro territorio, mentre è in corso un processo? Non lo hanno fatto". In precedenza, il presidente russo, Vladimir Putin, aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un altro "grave errore" delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del Paese. Secondo Putin, tali decisioni sarebbero legate anche alla situazione politica interna tedesca e, in particolare, alle difficoltà di Merz.