Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi "quasi duri" nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo "estremamente goffo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia Tass. "Naturalmente, con passi che a lui sembrano quasi duri, cerca di guadagnare qualche punto sul piano interno. Ma ci riesce in modo estremamente goffo, perché finora tutti quelli che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini, che gli stessi tedeschi hanno arrestato", ha dichiarato Peskov all'emittente Vesti.