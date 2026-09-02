Secondo il quotidiano statunitense, il meccanismo si basa sul trasferimento dei carichi tra voli senza che le merci entrino formalmente nel territorio maldiviano. Ogni mattina un volo di Aeroflot arriva a Malè e, con l'aiuto di intermediari locali e società legate alla logistica russa, le merci vengono sdoganate sulla base dei documenti esibiti e trasferite direttamente a un altro aereo. Viene quindi emessa una nuova lettera di vettura per il volo verso Mosca, nella quale non compaiono più né il produttore originario né l'effettiva provenienza dei beni. Una parte delle merci finirebbe poi a società russe sottoposte a sanzioni, tra cui S7 Airlines e le sue controllate, che hanno difficoltà a procurarsi pezzi di ricambio per la propria flotta.