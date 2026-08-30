La navigazione non sarebbe stata una decisione improvvisa: l'uscita era programmata e l'ipotesi più accreditata è che sia servita a verificare le condizioni tecniche dell'imbarcazione, in particolare dopo il lungo periodo trascorso ferma. Lo Scheherazade è stato sottoposto a interventi di manutenzione e refitting durante gli anni trascorsi a Marina di Carrara. Dopo un periodo così lungo senza navigare, una prova in mare può consentire di controllare il funzionamento dei motori e degli apparati di bordo. La breve crociera davanti alle Cinque Terre avrebbe quindi avuto una finalità tecnica e non rappresenterebbe, almeno per ora, una normale ripresa della navigazione dello yacht.