Eseguito a Massa Carrara il sequestro dello Scheherazade, lo yacht di Putin

Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano

La guardia di finanza di Massa Carrara ha dato esecuzione al Decreto di congelamento di risorse economiche del 06 maggio del ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato disposto il congelamento dell'imbarcazione Scheherazade, il megayacht che sarebbe riconducibile al presidente russo Vladimir Putin.

Lo annuncia la società di nautica di lusso The Italian Sea Group in una nota in cui sottolinea che ciò "non genererà alcun impatto su tutte le proprie attività che procederanno regolarmente" e che "continuerà a collaborare con le autorità".