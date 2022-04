Biden chiede al Congresso 33 miliardi per sostenere Kiev | "Daremo armi fino a quando non finiranno le atrocità"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha chiesto al Congresso altri 33 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa.

Lo hanno confermato due funzionari della Casa Bianca , spiegando che 20 miliardi serviranno per finanziare forniture militari. "Non stiamo attaccando la Russia, ma aiutiamo l'Ucraina a difendersi - ha detto lo stesso Biden -. Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare Kiev . Putin non avrà mai successo nell'occupazione dell'Ucraina".