Ue: "Pagare gas russo in rubli viola sanzioni", ma secondo Bloomberg alcune aziende l'avrebbero già fatto

Le compagnie energetiche che ottemperano all diktat di Mosca di aprire un secondo conto in rubli con Gazprombank commettono una violazione delle sanzioni contro la Russia.

Il monito arriva da funzionari dell'Unione Europea, secondo i quali "se le aziende pagano in euro, non violano le sanzioni". Ma l'Ue non può accettare che "le aziende siano obbligate ad aprire un secondo conto" e che il pagamento sia considerato "completato soltanto quando viene convertito in rubli". Intanto, però, secondo Bloomberg 4 acquirenti europei di gas hanno già pagato le consegne di gas in rubli.