Russia, fondazione Navalny: nel patrimonio di Prigozhin anche una maxi villa in Versilia

Quanto vale il patrimonio di Prigozhin Basandosi sui dati pubblici, gli investigatori di Fbk hanno stimato in circa 20 miliardi di dollari il patrimonio di Prigozhin e hanno ricostruito che il figlio dell'ex cuoco di Putin, Pavel, è sposato con Ekaterina Inkina, figlia del ristoratore di San Pietroburgo Sergej Inkina. Attivo nello stesso business di Prigozhin, prima che il capo della Wagner si spostasse sulla guerra, sarebbe proprio Sergej Inkina ad aver acquistato nel 2017 la casa.

Le ville degli oligarchi In quella zona anche oligarchi russi come Roman Abramovich e Oleg Deripaska, o come il viceprimo ministro Alexander Khloponin, hanno comprato ville. Fbk ricorda che Inkina non è soggetto a sanzioni, a differenza del figlio di Prigozhin, Pavel.

I rapporti tra Prigozhin e Inkina Il padre di Ekaterina è un facoltoso imprenditore russo di San Pietroburgo che ha fatto fortuna grazie alla ristorazione, lo stesso business che ha permesso all'ex cuoco di Putin di avvicinarsi allo zar del Cremlino. Prigozhin ha poi intrapreso la strada della guerra. Ma il capo della Wagner è beraglio delle sanzioni occidentali già a causa delle interferenze nelle elezioni Usa del 2016, diventate più stringenti nel 2019 e ancora di più dopo l'invasione dell'Ucraina. Sergej Inkina invece no, quindi non c'è nulla di illegale nei suoi possedimenti in Versilia.