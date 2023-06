Russia, cos'è il gruppo Wagner e chi è Prigozhin

La milizia russa, impiegata nell'invasione in Ucraina, si è ribellata a Putin dichiarando "guerra civile". Comandata da un oligarca, la compagnia è nata nel 2013 ed è formata da mercenari ed ex carcerati

Che cos'è - Il gruppo Wagner è un'organizzazione paramilitare russa che ha stretti rapporti con gli apparati di sicurezza di Mosca, a partire dall'intelligence. È anche descritta come una compagnia militare privata di proprietà di Yevgeny Prigozhin, uomo d'affari russo legato al presidente Vladimir Putin (da cui ora si è ribellato).

La nascita - Fondato nel 2013, il gruppo Wagner è nato dalle ceneri degli Slavonic Corps, altra compagnia militare privata scioltasi dopo una serie di scandali. La milizia operava in Siria offrendo servizi di sicurezza ai russi.

Perché si chiama così - Il nome del gruppo deriva dal famoso compositore tedesco Richard Wagner. È stato scelto dal suo primo leader, Dmitri Utkin, ex ufficiale dell'intelligence militare del Gru, il servizio informazioni delle forze armate russe. Il motivo? Utkin veniva chiamato così, in codice, perché appassionato di ideologia ed estetica naziste.

Chi ne fa parte - Si stima che, all'inizio dell'invasione in Ucraina, i membri del gruppo fossero intorno ai 50mila. Tuttavia l'organizzazione ha subito molte perdite durante i combattimenti con le forze di Kiev. Nel suo videomessaggio contro l'establishment russo, Prigozhin parla di "25mila uomini pronti a morire". Secondo alcune fonti, più dell'80% dei membri dell'organizzazione è stato reclutato nelle carceri; la parte restante è composta da mercenari. Tra i combattenti più esperti ci sono veterani congedati dalle forze di sicurezza e dall'intelligence russa, nonché ex militari provenienti da Paesi slavi come la Serbia.

Dove si trova - In territorio ucraino, il gruppo è stato impiegato per la prima volta nel Donbass tra il 2014 e il 2015, a sostegno delle forze separatiste filorusse del Donetsk e Lugansk. Ha poi dato man forte all'invasione russa su larga scala del febbraio 2022, tentando più volte di trovare e assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La milizia ha anche combattuto in Siria, Libia e Mali. In diversi teatri di guerra i suoi affiliati sono stati accusati di stupri e torture.

Chi la comanda - Il capo della milizia è Yevgeny Prigozhin, oligarca russo e stretto collaboratore di Putin. Di lui si sa poco o nulla: è nato l'1 giugno 1961 ed è sposato con la farmacista Ljubov' Valentinovna Prigožina, proprietaria di una rete di boutique nota come Muzej šokolada a San Pietroburgo.

È soprannominato "il cuoco di Putin" per via dei ristoranti e delle sue attività di catering che hanno ospitato cene alla presenza del presidente russo e di dignitari stranieri. Prigozhin possiede dunque un vero e proprio impero aziendale, che va dal mondo del catering a quello dei diamanti, passando - appunto - per il gruppo Wagner e dalle "fabbriche di troll" della disinformazione russa.

I rapporti (difficili) con Mosca - Secondo alcune fonti, il governo di Mosca spenderebbe fino a 100 milioni di dollari (90 milioni di euro) al mese per mantenere la milizia. Ciononostante, Prigozhin non si è risparmiato in critiche e attacchi pubblici contro i vertici militari russi: tra i suoi acerrimi nemici ci sono il capo dello Stato maggiore Valery Gerasimov e il ministro della Difesa Serghei Shoigu. Contro Prigozhin si è anche schierato Ramzan Kadyrov, leader ceceno fedelissimo di Putin, che ha definito l'ammutinamento del gruppo Wagner "una coltellata nella schiena e una vera insurrezione armata".

Perché si è ribellata a Putin - La rivolta lanciata da Prigozhin giunge dopo una lunga serie di accuse contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha definito l'esercito russo "una bolla d'aria scoppiata" e ha puntato il dito contro il ministero della Difesa, mettendo apertamente in dubbio anche le motivazioni ufficiali della cosiddetta "operazione militare speciale" in Ucraina.

Prigozhin ha dichiarato che quando è iniziata l'invasione su vasta scala la situazione del conflitto nel Donbass non era diversa da quella degli ultimi anni. Non c'era, in sostanza, alcuna "folle aggressione" da parte di Kiev, che non si apprestava ad attaccare la Russia assieme alla Nato come sostenuto dal presidente russo. Per Prigozhin, il ministero della Difesa russo - nella persona di Shoigu - ha "ingannato" sia la società sia Putin.