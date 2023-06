Il dipartimento di Mosca dell'Fsb, i servizi di intelligence interna, è in stato di allarme e ha istituito posti di blocco sull'autostrada M4 che collega la capitale con Rostov. Lo riferiscono fonti dell'esercito russo alla Bbc. Secondo quanto riferito, a coloro che sono in servizio nei posti di blocco è stato ordinato di aprire il fuoco "in caso di minaccia". Diversi altri media citati dalla Bbc aggiungono inoltre che le forze di sicurezza di Mosca sono in allerta e nella capitale è stato introdotto il piano "Fortezza": si tratta di un piano per proteggere le strutture del ministero degli Affari interni. Le esatte azioni in questo piano sono segrete, ma è noto che gli ingressi e le uscite degli edifici del ministero sono bloccati. La Bbc riporta inoltre che veicoli corazzati sono stati visti nel centro di Rostov, vicino al quartier generale del distretto militare meridionale.