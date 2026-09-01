Guerra Russia-Ucraina, attacco notturno nella regione di Kiev: quattro morti e 14 feriti

Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali. Una persona è stata uccisa" e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Boryspil, ha riferito il funzionario. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di cinque piani e ferito otto persone, tra cui un bambino.