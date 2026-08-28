Ucraina, l'ex ministro Fedorov sarà consulente della Difesa italiana

L'ex ministro della Difesa ucraina, Mykhailo Fedorov, offrirà la sua consulenza al ministero della Difesa italiana come "advisor per l'Innovazione della Difesa". "Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare, sul tema dei droni, dei sistemi unmanned e della difesa aerea", ha detto Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha ricevuto la visita di Fedorov, già ministro della difesa ucraino e con una significativa esperienza nel campo dell'innovazione digitale applicata. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri Paesi, che ha però rifiutato.