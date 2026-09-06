Cremlino: "Colloqui con inviati Usa franchi" | Casa Bianca: "Discussi piani concreti per Kiev"

Il Cremlino ha dichiarato in nottata che il presidente Vladimir Putin ha avuto colloqui "estremamente franchi" con gli emissari americani Witkoff e Kushner sulle modalità per porre fine alla guerra in Ucraina e che gli Usa hanno avanzato "diverse idee" nel corso di queste discussioni "estremamente franche". Il consigliere Yuri Ushakov ha spiegato: "I rappresentanti americani si sono preparati meticolosamente per questa visita. Non solo hanno ribadito il loro consueto interesse per una rapida conclusione delle ostilità, ma hanno anche presentato diverse idee sulle possibili vie per giungere a una soluzione". Ushakov ha poi concluso: "La conversazione è stata costruttiva, estremamente franca e all'insegna della fiducia. Siamo fiduciosi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati".