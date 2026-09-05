Regno Unito, un gruppo di uomini incappucciati blocca il traffico verso il porto di Dover

Non è stato immediatamente chiaro cosa stessero rivendicando. L'Agenzia nazionale per le autostrade ha dichiarato che le proteste hanno causato un ingorgo di 6,4 chilometri, con ritardi fino a 45 minuti. La P&O Ferries, che gestisce i collegamenti tra Dover e Calais in Francia, ha affermato che i suoi traghetti erano in orario e che ai passeggeri che avevano perso la corsa sarebbe stata offerta la prima traversata disponibile. Dover, a circa 110 chilometri a sud-est di Londra, è stata in passato teatro di proteste anti-immigrazione incentrate sui migranti che attraversano la Manica dalla Francia su piccole imbarcazioni. Alcuni politici, tra cui Nigel Farage del partito di estrema destra Reform UK, hanno strumentalizzato la questione. In un discorso di venerdì, Farage ha chiamato quella dei richiedenti asilo "un'invasione".



Paul King, consigliere di Reform UK per Dover West, ha invece sostenuto che la manifestazione sia stata organizzata dal movimento "Stop the boats", contro gli arrivi dei barconi di migranti. "Non approviamo che le proteste causino disordini pubblici. Tuttavia, questo è un esempio lampante di ciò che accade quotidianamente con l'arrivo dei barconi", ha aggiunto King, secondo cui alcune donne del posto "sarebbero state spaventate dalla presenza di persone mascherate.