Regno Unito, un gruppo di uomini incappucciati blocca il traffico verso il porto di Dover

Un gruppo di uomini mascherati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere "impegnata in un confronto con i manifestanti", spiegando che quella in corso è una non precisata "protesta" ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Il porto di Dover ha comunicato che tutto il traffico in entrata e in uscita "è bloccato a causa di un incidente in corso che preoccupa l'ordine pubblico". Filmati diffusi sui social media mostrano diverse decine di uomini vestiti di nero, con il volto coperto, in piedi su una strada principale vicino al porto.
Cosa è successo
Non è stato immediatamente chiaro cosa stessero rivendicando. L'Agenzia nazionale per le autostrade ha dichiarato che le proteste hanno causato un ingorgo di 6,4 chilometri, con ritardi fino a 45 minuti. La P&O Ferries, che gestisce i collegamenti tra Dover e Calais in Francia, ha affermato che i suoi traghetti erano in orario e che ai passeggeri che avevano perso la corsa sarebbe stata offerta la prima traversata disponibile. Dover, a circa 110 chilometri a sud-est di Londra, è stata in passato teatro di proteste anti-immigrazione incentrate sui migranti che attraversano la Manica dalla Francia su piccole imbarcazioni. Alcuni politici, tra cui Nigel Farage del partito di estrema destra Reform UK, hanno strumentalizzato la questione. In un discorso di venerdì, Farage ha chiamato quella dei richiedenti asilo "un'invasione".
Paul King, consigliere di Reform UK per Dover West, ha invece sostenuto che la manifestazione sia stata organizzata dal movimento "Stop the boats", contro gli arrivi dei barconi di migranti. "Non approviamo che le proteste causino disordini pubblici. Tuttavia, questo è un esempio lampante di ciò che accade quotidianamente con l'arrivo dei barconi", ha aggiunto King, secondo cui alcune donne del posto "sarebbero state spaventate dalla presenza di persone mascherate.
Al momento, come riporta l'emittente Sky News, proseguono le operazioni di imbarco presso il porto di Calais. "Per il momento, le compagnie di navigazione stanno procedendo all'imbarco. Le partenze subiscono ritardi. Valuteremo l'evolversi della situazione in base a ciò che accadrà a Dover", ha spiegato un portavoce della società che gestisce lo scalo sulle coste francesi.