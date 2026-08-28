Regno Unito, gruppo hacker attacca tre aeroporti e chiede il riscatto

Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità e rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo.

