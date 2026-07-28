Hacker cancella l'intero catasto della Romania: paralizzato il mercato immobiliare rumeno

Per un soggetto con un tale curriculum entrare nel sistema rumeno è stato facile come far penetrare una lama nel burro. Il quotidiano finanziario rumeno Ziarul Financiar, ha definito l'incidente "il risultato di un modello in cui la difesa informatica è trattata come un'appendice". Il giornale parla di una spesa per la difesa informatica pari allo 0,2% del budget del catasto. In sostanza si sarebbe arrivati ad appena 305.000 euro di investimenti nel corso degli ultimi venti anni. La già citata agenzia KELA ha da parte sua ricordato come alla base ci fossero dei sistemi operativi ormai obsoleti (addirittura Windows XP), con diversi comandi personalizzati come "disable windows firewall" e "migrare – add administer" che di fatto hanno semplificato il lavoro al criminale. Persino il direttore dell’agenzia rumena per la cybersicurezza, Dan Cîmpean, ha ammesso che l’attacco non è stato così complicato e che ha sfruttato "vulnerabilità già comunicate al catasto". Cîmpean ritiene che ByteToBreach sia un initial access broker, vale a dire un intermediario specializzato nel compromettere sistemi scarsamente protetti per poi venderne l’accesso ad altri criminali informatici. Si escluderebbe invece per ora il coinvolgimento di un gruppo sostenuto da uno Stato.