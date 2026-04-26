Trentacinque dollari, è questa la cifra di partenza per acquistare un passaporto italiano in formato digitale sul dark web. Poco meno di 30 euro per entrare in possesso di un documento che può aprire la strada a furti d’identità e truffe. Ma non ci si ferma qui, perché il prezzo sale rapidamente e non di poco se si vuole un passaporto fisico, che sia autentico rubato o contraffatto con ologrammi e filigrane: si arriva in media a 1.500 dollari. È quanto emerge da un’analisi condotta da NordVPN insieme a NordStellar, che ha esaminato circa 75 mila annunci nei mercati illegali online. Il risultato è chiaro: i documenti italiani sono tra i più richiesti e costosi a livello globale. Non solo passaporti, ma anche veri e propri pacchetti completi di dati personali, i cosiddetti "fullz", che includono carta d’identità, patente e indirizzo email, venduti a oltre 108 euro.