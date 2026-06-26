contattati gli interessati

Trenitalia: "Attacco hacker su alcuni dati dei clienti"

L'azienda comunica che "non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti"

26 Giu 2026 - 13:44
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Trenitalia sta informando alcuni clienti, tramite mail, di aver "rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati" che ha causato "un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio". L'azienda fa sapere che, a seguito delle verifiche, ha potuto "identificare i clienti interessati" e inviare loro la comunicazione.

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Trenitalia afferma comunque che "non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)" e aggiunga di avere "notificato l'accaduto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia, in conformità alla normativa vigente, e presentato denuncia" alla Procura di Roma. 

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