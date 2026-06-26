Trenitalia: "Attacco hacker su alcuni dati dei clienti"

Trenitalia sta informando alcuni clienti, tramite mail, di aver "rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati" che ha causato "un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio". L'azienda fa sapere che, a seguito delle verifiche, ha potuto "identificare i clienti interessati" e inviare loro la comunicazione.