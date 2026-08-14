Regno Unito, Nigel Farage rieletto deputato: battuto l'uomo bidone-spazzatura

"Il popolo ha mandato l'establishment a quel paese". È lo slogan della vittoria di Nigel Farage, leader del partito populista di destra Reform UK, che festeggia la sua rielezione come deputato nella circoscrizione di Clacton-on-Sea, nel sud-est dell'Inghilterra (Regno Unito), dopo essersi dimesso e ricandidato due mesi fa per il caso delle controverse donazioni milionarie in criptovalute. Il re populista della Brexit non si è neppure presentato alla proclamazione dei risultati, consapevole che il suo trucco populista era degenerato in farsa: nella corsa elettorale, infatti, Count Binface, l'alias del comico e sceneggiatore Jon Harvey, era l'unico vero avversario di Farage dopo il boicottaggio, da parte degli altri partiti dell'elezione suppletiva innescata dal leader di Reform Uk.