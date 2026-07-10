Gb, ecco l'uomo bidone-spazzatura che vuole sfidare Nigel Farage

Count Binface è uno dei candidati satirici più famosi del Regno Unito. Noto all'anagrafe come Jonathan David Harvey, il londinese di 49 anni si definisce su Linkedin "un comico, autore, conduttore e produttore a cui piace la satira politica". Ha fatto il suo ingresso nel 2017 come eroe dell'antipolitica, quando ha sfidato l'ex premier conservatore Theresa May nel collegio di Maidenhead con il soprannome di Lord Buckethead. Poi è stata la volta delle elezioni generali del 2019, quando si è candidato contro il conservatore Boris Johnson e alle elezioni generali del 2024 quando ha sfidato il primo ministro conservatore Rishi Sunak, senza mai vincere. Stesso copione, quindi, quando ha tentato di farsi eleggere come parlamentare e anche come sindaco di Londra (qui ottenne 24.755 preferenze). A giugno ha anche partecipato alle elezioni suppletive nel collegio di Makerfield, dove uno dei candidati il politico laburista Andy Burnham, che con ogni probabilità prenderà il posto di Keir Starmer come leader del Partito Laburista e come primo ministro. E con ogni probabilità lo stesso accadrà a Clacton, dove Farage parte da un enorme 42% di preferenze ottenute nel maggio 2024.