Regno Unito, il premier britannico Starmer si dimette da deputato e lascia la politica

In un comunicato pubblicato sul suo profilo X, Starmer ha detto di aver riflettuto a lungo nel periodo estivo e di aver deciso che "ora è il momento giusto" di lasciare il suo ultimo incarico nella politica britannica. Ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto "quando mi sono candidato alla guida del Labour e poi quando ho portato il mio partito dalla rovina politica, morale e finanziaria a una storica vittoria elettorale nel 2024, e nei due anni da primo ministro in cui abbiamo stabilizzato l'economia, ricostruito i servizi pubblici, investito somme record nella difesa e nella sicurezza, iniziato a far uscire centinaia di migliaia di bambini dalla povertà e trasformato la reputazione della Gran Bretagna con i partner internazionali".